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Spor Pınar Karşıyaka sezona iyi başlamak istiyor
Spor

Pınar Karşıyaka sezona iyi başlamak istiyor

Başantrenör Ufuk Sarıca: - "Sağlıklı bir şekilde bugüne kadar geldik, sağlıklı bir şekilde devamını sağlarız diye düşünüyorum. Bunu yapabilirsek ligin sonunda en tepedeki takımlarla oynayan, orada olan Pınar Karşıyaka olacak'' - "Deplasmanda bile dolu tribünlerle oynadığınız zaman, rakibinizin taraftarı bile olsa o sizi motive ediyor. Böyle bir unsurdan yoksun başlayacağız. Bu kaliteyi düşürecek, boş salonda antrenman tarzında oynanacak maçlarda kalite düşüyor, oyuncuların konsantrasyonu etkileniyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:18:11 -
Pınar Karşıyaka sezona iyi başlamak istiyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı bilinmeyenlerin olduğunu ancak sezonu sağlıklı şekilde sürdürüp, sıralamada üstlerde yer almak istediklerini bildirdi.

Sarıca, AA muhabirine, bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle değişik bir sezonun yaşanacağını, tüm takımlarda olduğu gibi sezon başlayacağı için heyecanlı olduklarını ancak taraftarsız bir sezonun ve salgın sürecinin motivasyonlarını etkilediğini söyledi.

Bu sezonun değişik bir tecrübe olacağını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"İlk maçımızı ligin yeni ekibi Fethiyespor'la oynayacağız. Onların da ne durumda olduğunu çok iyi bilemiyoruz. Çünkü eksik kadroları var, tamamlamaya çalışıyorlar. Onlar için de kolay değil, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız ve sağlıklı bir şekilde ligi devam ettiririz."

Sarıca, Pınar Karşıyaka'da bulunduğu tüm sezonlarda hep yukarıları hedefleyen hatta şampiyonluklar kazanan bir ekip olduklarını belirterek, bu sezon da bunu gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade etti.


- Hedef ilk 4


İlk 4 içinde yer almayı hedeflediklerini kaydeden Sarıca, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bazı sürprizlerin yaşanabileceğine işaret etti.

Sarıca, oyuncuların sağlıklarında herhangi bir sorun yaşanması halinde kadroların bundan etkilenebileceğini belirterek, "Bunlar sonuçlara yansıyacaktır. Bilinmeyenler var, inşallah takımlar en az şekilde etkilenir. Biz de sağlıklı bir şekilde bugüne kadar geldik, sağlıklı bir şekilde devamını sağlarız diye düşünüyorum. Bunu yapabilirsek ligin sonunda en tepedeki takımlarla oynayan, orada olan Pınar Karşıyaka olacak." değerlendirmesinde bulundu.


- Taraftarsız maçların etkisi


Sarıca, Karşıyaka taraftarının en büyük güçleri olduğunu, bunun özellikle iç saha maçlarında görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak bu avantajın dışında bir gerçek var, taraftar bir motivasyon unsuru. Deplasmanda bile dolu tribünlerle oynadığınız zaman, rakibinizin taraftarı bile olsa o sizi motive ediyor. Böyle bir unsurdan yoksun başlayacağız. Bu kaliteyi düşürecek, boş salonda antrenman tarzında oynanacak maçlarda kalite düşüyor, oyuncuların konsantrasyonu etkileniyor. Bunlar biraz daha oyunun kalitesini zaman zaman düşürebilir."

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