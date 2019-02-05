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Pınar Karşıyaka, grup maçlarını Kosova'da bitirecek

Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, yarın Z Mobile Priştine ile karşılaşacak

05 Şubat 2019 Salı 09:28
Pınar Karşıyaka, grup maçlarını Kosova'da bitirecek

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu son maçında yarın Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye konuk olacak.

I Grubu'nda ilk 5 karşılaşmanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçında yarın Z Mobile Priştine ile yarın TSİ 21.00'de Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan yarınki maçta forma giyemeyecek.

 

- Avrupa'da 203. randevu

 

Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 973 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 751 sayı gördü.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:28
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  3. Pınar Karşıyaka
  4. Z Mobile Priştine

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