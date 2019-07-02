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Pınar Karşıyaka Brandon Triche’ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li guard Brandon Triche’ı renklerine bağladı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:06
Pınar Karşıyaka Brandon Triche’ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li guard Brandon Triche’ı renklerine bağladı.


Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca’yı getiren Pınar Karşıyaka transferde ilk bombayı patlattı. İzmir ekibi geçen sezon İtalya’da Orlandina Basket’te forma giyen Brandon Triche ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.93 boyundaki oyun kurucu daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma, Delaware 87’ers, Salt Lake City Stars, Bnei Herzliya ve PAOK’ta da forma giymişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:06
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