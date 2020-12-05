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Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji galibiyetini değerlendirdi:
Spor

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji galibiyetini değerlendirdi:

"Yapılanmaları ve lige kattıkları renkle ligin en önemli kadrolarından birine sahipler. Dolayısıyla değerli bir rakibi yendik"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:50:02 -
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji galibiyetini değerlendirdi:


İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 7. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin önemli takımlarından birine karşı galip geldiklerini ifade etti

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, zor bir hafta geçirdiklerini, 8 gün içinde oynayacakları 4 maçtan 2'sini geride bıraktıklarını belirtti.

Önlerinde Frutti Extra Bursaspor ve Almanya'daki Brose Bamberg maçlarının olduğunu belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Böyle bir zamanda bence bir galibiyetten fazlasını aldık. Bahçeşehir Koleji'ni de tebrik ediyorum. Yapılanmaları ve lige kattıkları renkle ligin en önemli kadrolarından birine sahipler. Dolayısıyla değerli bir rakibi yendik. Maçın ilk yarısında biz tamamen kendi oyunumuzun dışında, yapmayacağımız hatalarla çok düşük yüzde ile oynayarak geri düştük. Üçüncü periyotta maçı yakalayarak skoru dengeledik ancak oyundaki üstünlüğü ele alamadık. Yanılmıyorsam maçın bitimine 4 dakika kala 11 sayı ile mağluptuk. Hiçbir zaman maçı bırakmayan bir takım var sahada."

Sarıca, salonda taraftarlarının olmadığını ancak her zaman salonda olabileceklerin bulunduğunu belirterek, "Onlarla beraber sanki salon doluymuş gibi bir ruh vardı takımda. Çok mutluyum. Kazanmak güzel ama bu şekilde kazanmak takımlara artı getirebilecek bir şey. Çok yüzdesiz oynadığımızı yeniden söylemek istiyorum. Tabii ki çalışıyoruz ve çalışacağız. İleriki günlerde çok daha iyi bir Pınar Karşıyaka olacak, sağlıklı ve sıhhatli kalabilirsek. Tüm oyuncularımı galibiyetten ötürü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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