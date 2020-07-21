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Pınar Gültekin'in katili bakın kim çıktı... İşte vahşetin tüm detayları

Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin'in barışma teklifini reddeden eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski sevgili, genç kızı barışma teklifini reddettiği için öldürdüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:57:00 - 2020-07-21 10:01:33
Pınar Gültekin'in katili bakın kim çıktı... İşte vahşetin tüm detayları

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

Önce dövdü, sonra boğdu

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

Cansız bedenini varille taşımış

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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