Pınar Gültekin'in katil zanlısının ailesinden savcılığa tepki çeken başvuru
Muğla'nın Ula ilçesinde vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katil zanlısının ailesi, cinayet hakkında haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulundu.
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice öldürdüğü belirtilen evli ve bir kız çocuğu babası katil zanlısının cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Odatv'nin haberine göre cinayete tepkiler sürerken katil zanlısının ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesi için gizlilik kararı talep etti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, cinayeti itiraf etti. Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.