Pınar Gültekin'in babası 'davadan vazgeç' diyen CHP'linin ismini açıkladı

Muğla'da feci şekilde katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayarak 'davadan vazgeç' diyen CHP'li ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Baba Gültekin, "Böyle bir şey kabul edilemez. Benim kızım satılık değildir" dedi.

'İma bile varsa istifa ederim'

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP’li bir Muğla milletvekilinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i davadan vazgeçmesi için aradığı iddialarına ilişkin, “Pınar Gültekin davasına müdahil olduğuma dair en ufak bir ima ortaya çıkarsa milletvekilliğinden istifa ederim” açıklamasını yapmıştı.

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Pınar Gültekin ve ailesi