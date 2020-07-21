Pınar Gültekin'i öldüren katilin son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin’in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Katilin ilk beyanlarına Hurriyet.com.tr ulaştı.Cemal Metin Avcı ilk beyanlarında Pınar Gültekin'i suçladı. Öte yandan, Jandarmanın bilgi notunda cinayetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendiği ve Avcı'nın bir petrol istasyonundan 16 TL’lik benzin aldığı tespit edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.

Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Görüntülerde,Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü.