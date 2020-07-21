  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Pınar Gültekin kimdir? | Pınar Gültekin nerede bulundu mu?

Pınar Gültekin nerede bulundu? 16 Temmuz’da Muğla’da kaybolan Pınar Gültekin’e ait bir ize rastlanıp rastlanmadığı merak konusu. Pek çok kişi “Pınar Gültekin bulundu mu?” , “Pınar Gültekin nerede bulundu?” , “Pınar Gültekin öldürüldü mü?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Pınar Gültekin kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:30:00 -
Pınar Gültekin kimdir? | Pınar Gültekin nerede bulundu mu?

16 Temmuz’da Muğla’da kayıplara karışan Pınar Gültekin’den kötü haber geldi. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu haberin ardından pek çok kişi Pınar Gültekin'in başına ne geldiğini, kim tarafından öldürüldüğünü araştırmaya başladı.

Pınar Gültekin kimdir? | Pınar Gültekin bulundu mu?

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.

Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alındı.

C.M.A'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı