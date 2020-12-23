Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde keşif yapıldı.

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, öğle saatlerinde, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de hazır bulunduğu keşif için Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden alınarak Menteşe ilçesindeki cinayetin işlendiği bağ evine getirildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in talebi doğrultusunda mahkeme tarafından kabul edilen keşfe, mahkeme heyeti ile polis ekipleri, bilirkişiler ve taraf avukatları katıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte, olayda kullanılan benzer özellikteki varil ve bir palette kullanıldı.

Mahkeme heyeti sanık Avcı'dan içine ağırlık konulan varili tek başına bağ evinden çıkarıp taşımasını ve hafif ticari kamyonete bırakmasını istedi. Avcı'nın varili yerde sürükleyerek taşımaya çalıştığı görüldü.

Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

Keşif sonrası bağ evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yer göstermeye uygun bir uygulama gerçekleştirildiğini söyledi.

Avcı'nın keşifte, varili nasıl doldurduğu, yaktığı ve taşıdığını anlattığını belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar etraflıca canlandırma şeklinde anlatıldı. Burada tamamen çelişkililerle dolu, kurgulatılmış bir ifadeler yumağı gördük. Böyle canice, hunharca, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet ve son derece soğuk kanlı şekilde keşif mahallinde detaylar anlatıldı. Biz doğrudan çapraz sorgu kapsamında sorularımızı da ilettik. Keşif icrası da yapıldı ama birçok çelişki var. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi ortaya koyacağız."

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü de belirlemişti.