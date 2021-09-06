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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 22:30:00 -
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

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