Pınar Gültekin cinayetinde mide bulandıran detay
Muğla’da 5 gündür haber alınamayan Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Korkunç cinayetinde yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın cesedi yaktığı sırada çıkan koku ve dumana ilişkin komşulara verdiği cevap ise kan dondurdu.
Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.
5 günlük çalışmadan sonra yakalandı
Alınan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 5 gün boyunca aralıksız çalışması sonucu yakalandı.
Soruşturma kapsamında onlarca kişi ile görüşüldü
JASAT, ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in kaybolduğu ihbarının ardından vahşice öldürülen genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında onlarca kişi ile görüştü.
Vahşice öldürülen genç kızın en son zanlı, Cemal Metin Avcı ile görüldüğü istihbaratın edinen ekipler, güvenlik kameralarında zanlının görüntülerine yoğunlaştılar.
Komşuları dumandan şüphelenip sordu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
"Mangal yapıyorum" dedi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
Kafedeki görüntüler takibi başlattı
JASAT ekipleri, 5 gün boyunca 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının görüntüsünü saatlerce izledi. Ekipler, zanlının vahşice öldürdüğü genç kızı alışveriş merkezinin kafesinden aldığı esnada çekilen güvenlik kameraları görüntülerini bulunca takip başladı.
Pet şişe ile aldığı benzinle Pınar'ı yaktı!
Cinayeti işledikten 3.saat 15 dakika sonra bir benzinlikten pet şişe ile 3 litre benzin aldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı ifade için çağrıldığı jandarma Komutanlığında gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve ilk başta genç kızı tanımadığını ifade eden zanlı JASAT ekiplerinin gösterdiği deliller sonrasında cinayeti işlediğini kabul etti ve olaydan 1 gün sonra cesedi ormanlık alana bıraktığını anlattı.