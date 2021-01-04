Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması başlıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün devam edilecek.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ikinci duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dava dosyasına ulaşan raporların, sanığın akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Çok planlı, organize işlenmiş bir cinayetle karşı karşıya olduklarını iddia eden Epözdemir, sanığın, ceza sorumluluğunu minimize etmek, haksız tahrik indiriminden faydalanmak amacıyla çok ilginç savunmalar yaptığını öne sürdü.

Olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun ellerine ulaştığını dile getiren Epözdemir, "Bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çok bilimsel, hükme elverişli, hükme esas alınabilecek bir rapor olduğunu düşünmüyoruz. Fizik ve kimya mühendisleri tarafından hazırlanacak bir bilirkişi raporu talep edeceğiz. Bu en azından yargılamanın haline müessir olabilir." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, maktulün ölüm zamanı ve ölüm nedeniyle ilgili Adli Tıp Genel Kurumundan gelecek raporu beklediklerini kaydetti.

Maktulün telefonu ve SIM kartının kırılmasına ve bunu sanık Cemal Metin Avcı'nın yapmasına rağmen mahkemenin Android telefonun şifresi ve son 8 aydaki bilgi, belge, fotoğraf ve videoların tespiti için ABD'ye müzekkere yazdığını anlatan Epözdemir, bundan sonuç alınamayacağını savundu.

Duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

- Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.

