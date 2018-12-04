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Pilot gördü, hemen haber verdi: Bayağı büyük!

İstanbul'dan havalanacak olan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı "Pist üzerinde kuş sürüsü var. Bayağı büyük bir sürü yerde. Kalkış anında sorun olabilir arkadaşlara. Yayılmış durumdalar şu anda" uyarısında bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 11:39
Pilot gördü, hemen haber verdi: Bayağı büyük!

Pilotlar gördükleri kuş sürüleri ile ilgili kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağıde kuş sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da kalkışta olası bir tehlike ile karşılaşmaması adına uyarıyor. Son olarak Anadolujet'e ait İstanbul-Elazığ uçuşunu yapacak olan TK7218 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu, kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada gördüğü kuş sürüleri ile ilgili, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni bilgilendirdi.

İşte Pilot ile kontrolör arasındaki konuşma

Pilot: "Kuleye bildirebilir misiniz şu an T(Taksi yolu) girişte pist üzerinde kuş sürüsü var yerde. Bayağı büyük bir sürü yerde. Kalkış anında sorun olabilir arkadaşlara"

Hava Trafik Kontrolörü:"Anlaşıldı efendim yeşillik alanda mı?"

Pilot: "Hayır efendim tam pist üzerindeler, yeşillik alanda orada yayılmış durumdalar şu anda"

Kontrolör: "Pist üzerinde anlaşıldı"

En çok leylek ve martılar çarpıyor

Kuş sürüleri alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye'de de zaman zaman tehlikelere neden olabiliyor. Uçaklara kuş çarpması ve kuşlardan dolayı pas geçme olayları zaman zaman yaşanabiliyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. Kuşlarla mücadele havalimanlarında özel donanımlı araçlarla sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor.

Kuş çarpmalarının çoğunluğu iniş veya kalkış sırasında

Kuş çarpmalarının çoğunluğu hava araçlarının kalkış ya da inişleri sırasında oluşuyor. Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Ancak çok yüksek irtifalarda uçan göçmen kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Dünya genelinde uçaklara kuş çarpmaları nedeniyle zararın; 1 milyar dolara geçtiği dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:39
  1. İstanbul
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