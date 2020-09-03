Piknikte düşerek kısmi felç geçiren hasta 1,5 ayda yürümeye başladı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da yaklaşık 1,5 ay önce piknikte top oynarken çarpışma sonucu düşen ve omurilik yaralanması nedeniyle boynundan aşağısını hareket ettiremeyen Mustafa Celen, ameliyat ve fizik tedavi sonrası yürümeye başladı.

Osmangazi ilçesinde ikamet eden, bir çocuk babası 38 yaşındaki Celen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle 19 Temmuz'da Doğancı piknik alanına gittiğini ve top oynarken çarpışma sonucu boynundan yaralandığını söyledi.

Omuriliğinin de zarar gördüğünü belirten Celen, yere düştükten sonra boynundan aşağısını hareket ettiremediğini anlattı.

Yakınlarının, sağlık ekiplerini çağırdığını dile getiren Celen, Çekirge Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

Üniversite hastanesinde ertesi gün ameliyat edildiğini ve birkaç gün sonra özel bir fizik tedavi hastanesine götürüldüğünü bildiren Celen, şöyle devam etti:

"Romatem Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 15 gün yatılı tedavi oldum. İlk haftasında ayaklarımı hareket ettirmeye, ardından da yürümeye başladım. Tabii bu öncelikle Allah'ın, daha sonra değerli hocamız Serap hanımın ve benim gayretimle oldu. Şu anda ayakta tedavi görüyorum ve gayet iyi durumdayım. Benim gibi felç geçiren kişiler ümitlerini kırmasınlar, morallerini bozmasınlar, inançlarını ve yaşam umutlarını kesinlikle kaybetmesinler. Kararlı oldukları sürece bunu aşacaklarına inansınlar. Ben başardım, daha da iyi olacağım, diğer insanlar da başarabilirler."

Celen, ameliyatından bir hafta sonra yürümeye başladığını aktardı.

Şimdi yürüyebildiğini, merdiven inip çıkabildiğini ifade eden Celen, "Şu anda ellerimi tam olarak kullanamıyorum. Hastanede ağırlıklı olarak el ince becerileri üzerine ayakta tedavi görüyorum. İnşallah ellerimi de tam olarak kullanacağım." dedi.

Bu süreçte psikolojik bakımdan ailesi ve çevredeki kişilerin çok büyük etkisi olduğunu vurgulayan Celen, onlardan aldığı manevi destekle bu zor günleri kısa sürede aştığını sözlerine ekledi.

- "Tedaviye erken dönemde başlamak çok önemli"

Mustafa Celen'in doktoru Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif de hastanede nörolojik yani felçli hastaların rehabilitasyonu ile ilgilendiklerini belirtti.

Aldığı darbe sonucu Celen’in boyun bölgesinde omurilik yaralanmasının geliştiğini kaydeden Raif, ameliyattan bir hafta sonra hastanede rehabilitasyon programına aldıklarını anlattı.

Rehabilitasyon tedavisine çok erken dönemde başladıklarına dikkati çeken Raif, "Çok güzel bir tedavi süreci geçirdik. Çok başarılıydı. Çok yoğun fizik tedavi gördü. Bu gibi rahatsızlıklarda erken rehabilitasyona başlamak tedavi başarısında çok önemlidir. Rehabilitasyon programının içinde de fizyoterapi temelli, robotik ve ergoterapi dediğimiz el becerilerini geliştirici egzersizler vardı. Aynı zamanda el ve kol robotu egzersizleriyle çok çalıştık. Bu anlamda hastamız da çok başarılıydı." ifadelerini kullandı.

Dr. Serap Latif Raif, Celen'in hastaneye ilk geldiğinde kollarında ve bacaklarında kas güçsüzlüğünün bulunduğunu, özellikle ellerini kullanmakta güçlük çektiğini, yürüyemediğini bildirdi.

Yatak içi aşamada hastaneye alıp tedavisine başladıklarını, hızla oturma dengesinin geliştiğini, ayağa kalktığını ve yürümeye başladığı söyleyen Raif, şöyle konuştu:

"Hastamızın durumu çok iyi bir örnek. Bize erken dönemde gelen hastalarımızda tedavinin başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Aslında bir aylık süreç tedaviye adaptasyondur. Yatak içi aşamadan yürüme aşamasına ve elini kullanır pozisyona gelmesi çok önemli. Çünkü aylarca hatta yıl boyunca devam eden tedavilerimiz var. Onun için hastamızın gelişimi çok büyük bir başarı. Rehabilitasyon çalışmalarındaki hedefimiz, hastaların günlük yaşamına tekrar geri dönmesi ve onları günlük yaşamına adapte etmek. Mustafa Celen'de de öyle oldu. Hastamız şu anda bağımsız olarak yürüyebiliyor, elini rahatlıkla kullanabiliyor. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz."