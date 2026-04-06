  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan itiraf gibi açıklamalar! "İran'da kürtlere silah gönderdik" İran’da korkunç bilanço: Devlet değil resmen öğrenci ve öğretmen katilleri İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz!
Yaşam Piknik sofrasına kadar geldi! Kızıl sincabın rahat tavırları gülümsetti
Yaşam

Piknik sofrasına kadar geldi! Kızıl sincabın rahat tavırları gülümsetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda piknik yapan ailenin yanına yaklaşan kızıl sincap, ikram edilen ekmeği çekinmeden yemeye başladı. Sevimli misafirin rahat halleri cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Erzincan’da piknik yapan bir ailenin sofrasına kadar gelen kızıl sincap, Dumanlı Tabiat Parkı’nda yüzleri güldüren anlara sahne oldu.

 

Ekmeği geri çevirmedi

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan tabiat parkında piknik yapan Serkan Kelle ve ailesi, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ailenin yanına kadar gelen kızıl sincap, ikram edilen ekmeği çekinmeden yemeye başladı.

 

Çevresindekilere aldırış etmeden ekmek yiyen sincap, aile tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

 

Bir süre ekmek yedikten sonra yuvasına çıkan sincap, kısa bir aranın ardından geri dönerek yemeye devam etti. Doğal yaşamın renkli anlarına sahne olan olay, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Fotokapana kapandılar! Ormanın gizli devriyesi görüntülendi
Fotokapana kapandılar! Ormanın gizli devriyesi görüntülendi

Yaşam

Fotokapana kapandılar! Ormanın gizli devriyesi görüntülendi

Gece gelip tarlayı talan ediyorlar! Çiftçilerin kabusu haline geldi
Gece gelip tarlayı talan ediyorlar! Çiftçilerin kabusu haline geldi

Yaşam

Gece gelip tarlayı talan ediyorlar! Çiftçilerin kabusu haline geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23