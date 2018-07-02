Piknik sepeti için tarifler
Tüm hafta çalışıp tatil gününüzde temiz hava almak için pikniğe gidiyorsunuz. Pikniğe gittiğinizde ise lezzetli yemekler yemek en büyük isteklerden biridir. Eğer piknik sepetinizde özel ve enfes tarifler olsun istiyorsanız bu tarifleri sizde evinizde deneyebilirsiniz.02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:44
KADINBUDU KÖFTE
MALZEMELER:
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet yumurta
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı kimyon
1/2 su bardağı un
KÖFTELERİ KIZARTMAK İÇİN:
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta (çırpılmış)
YAPILIŞI:
Pirinci haşlayın. Daha sonra soğan, sarımsak, kıyma yarısını ve zeytinyağını bir tavada kavurun. Daha sonra diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde yoğurun. 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra elinizle şekil verin ve yumurtaya batırarak bol yağda kızartın.
KAKAOLU CHİA PUDİNG TARİFİ
MALZEMELER:
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı bal
5 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı hindistan cevizi
ÜZERİ İÇİN:
1 yemek kaşığı ceviz içi
YAPILIŞI:
Süt, kakao ve balı bir kabın içinde çırpın. İçine chia tohumu atın ve hindistan cevizi ile birlikte karıştırın. 20 dakika buzdolabında beklettikten sonra servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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