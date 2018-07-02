Piknik sepeti için tarifler

KADINBUDU KÖFTE

MALZEMELER:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı un

KÖFTELERİ KIZARTMAK İÇİN:

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta (çırpılmış)

YAPILIŞI:

Pirinci haşlayın. Daha sonra soğan, sarımsak, kıyma yarısını ve zeytinyağını bir tavada kavurun. Daha sonra diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde yoğurun. 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra elinizle şekil verin ve yumurtaya batırarak bol yağda kızartın.

KAKAOLU CHİA PUDİNG TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı bal

5 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı ceviz içi

YAPILIŞI:

Süt, kakao ve balı bir kabın içinde çırpın. İçine chia tohumu atın ve hindistan cevizi ile birlikte karıştırın. 20 dakika buzdolabında beklettikten sonra servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.