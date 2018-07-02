THY - İmaj
0553 313 94 23

Piknik sepeti için tarifler

Tüm hafta çalışıp tatil gününüzde temiz hava almak için pikniğe gidiyorsunuz. Pikniğe gittiğinizde ise lezzetli yemekler yemek en büyük isteklerden biridir. Eğer piknik sepetinizde özel ve enfes tarifler olsun istiyorsanız bu tarifleri sizde evinizde deneyebilirsiniz.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:44
Piknik sepeti için tarifler

KADINBUDU KÖFTE

MALZEMELER:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı un

KÖFTELERİ KIZARTMAK İÇİN:

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta (çırpılmış)

YAPILIŞI:

Pirinci haşlayın. Daha sonra soğan, sarımsak, kıyma yarısını ve zeytinyağını bir tavada kavurun. Daha sonra diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde yoğurun. 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra elinizle şekil verin ve yumurtaya batırarak bol yağda kızartın.

KAKAOLU CHİA PUDİNG TARİFİ 

MALZEMELER:

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı bal

5 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı ceviz içi

YAPILIŞI:

Süt, kakao ve balı bir kabın içinde çırpın. İçine chia tohumu atın ve hindistan cevizi ile birlikte karıştırın. 20 dakika buzdolabında beklettikten sonra servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:44
  1. yaşam
  2. sağlık
  3. kadın
  4. mutfak
  5. piknik yapmak
  6. piknik sepeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
    2. Piknik sepeti için tarifler
    3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
    4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
    5. Almanya'da istifa depremi!
    6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
    7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
    8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
    9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
    10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
    11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
    12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
    13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
    14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
    15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
    16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
    17. İspanya'da bir dönem kapandı!
    18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
    19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
    20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'