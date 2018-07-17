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Piknik dönüşü facia: Römorklu traktör devrildi!

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 20:23
Piknik dönüşü facia: Römorklu traktör devrildi!

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:23
  1. Tokat
  2. trafik kazası

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