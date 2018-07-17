Piknik dönüşü facia: Römorklu traktör devrildi!
Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.17 Temmuz 2018 Salı 20:23
Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
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