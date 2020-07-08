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Yaşam

Pik nedir ne anlama gelir? Pik seviyesi neresidir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı yerlerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor.” dedi. Peki koronavirüs salgını sürecinde kulakların aşina olduğu terimlerin başında pik kelimesi geldi. Peki pik nedir, pik ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:31:00 - 2020-07-08 20:37:55
Pik nedir ne anlama gelir? Pik seviyesi neresidir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste pik seviyelerine ilişkin konuştu. Bakan Koca, “İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi.  İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya’da pik yaptığını söyledi. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.

Türk Dil Kurumu pik yapmanın anlamı nedir?

Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.  

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