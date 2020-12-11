  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pierre Webo'ya göre 8 Aralık ırkçılıkla mücadelede milat olacak
Spor

Pierre Webo'ya göre 8 Aralık ırkçılıkla mücadelede milat olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:42:54 -
Pierre Webo'ya göre 8 Aralık ırkçılıkla mücadelede milat olacak

ANKARA (AA) - Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 8 Aralık 2020 tarihinin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.

Kamerunlu eski futbolcu, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun kendisine ismi yerine ten rengiyle hitap ettiği an hem öfkeli hem de üzgün hissettiğini belirterek, "O gece uyumak için doktordan yardım istedim. Olayın ardından kariyerimin en zor günlerini geçirdim." diye konuştu.

Olay sonrası iki takımın da sahayı terk etmesinin unutulmayacağını belirten 38 yaşındaki antrenör, "Bundan sonra 8 Aralık öncesi ve sonrası olacak. Maçı durduracak kişinin hakem değil, oyuncular olduğunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Aktif kariyerinde Türk kulüplerinin yanı sıra İspanya'da Osasuna ve Mallorca formalarını da giyen Webo, yalnızca bu olayla hatırlanmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada "En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı. Yine alınmaya devam edecek" sözler..
AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması

Türkiye'ye yaptırım uygulamak için masaya oturan AB ülkelerinin zirvesinden sonuç çıkmadı. Zirve sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay