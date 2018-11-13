Pierre van Hooijdonk'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Pierre van Hooijdonk, NAC Breda'nın teknik ekibinde göreve getirildi.13 Kasım 2018 Salı 17:19
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, Hollanda Ligi ekiplerinden NAC Breda'da yönetici olarak göreve başladı.
Hollanda Ligi'nde son sırada bulunan NAC Breda'nın yaptığı açıklamada Pierre van Hooijdonk'un transferden sorumlu olacağı belirtildi.
NAC Breda, teknik direktör Hans Smulders'in ayrılmasının ardından Pierre van Hooijdonk, Tim Gilissen, Mitchell van der Gaag ve Cor van Rooij'u takımın başına getirirken van Hooijdonk'a transfer görevi verildi.
YORUM YAZ