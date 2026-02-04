Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...
Yemek sonrası tavaları temizlemek çoğu zaman zahmetli ve yorucu oluyor ama artık sadece iki dakikalık yöntemle bütün her şey düzeliyor...
Sosyal medyada ev temizliğiyle ilgili ipuçlarını paylaşan kullanıcılar, yalnızca iki dakika süren bu yöntemin hayatlarını kolaylaştırdığını söylüyor.
Yöntemin adı "deglazing". Aslında yemek yaparken kullanılan bu teknik, temizlikte de oldukça işe yarıyor.
Yapılması gereken çok basit: Yemek sonrası kirlenen tavaya biraz su ekleyip ocağa geri koymak ve birkaç dakika kaynamasını beklemek.
Kaynayan su, tavanın dibine yapışan kalıntıları yumuşatıyor ve kendiliğinden çözülmesini sağlıyor. Böylece sert süngerlerle ovalamaya gerek kalmıyor.
Özellikle et veya yumurta pişirdikten sonra oluşan inatçı kalıntılarda etkili olan bu yöntem, tavanın yüzeyine zarar verme riskini de ortadan kaldırıyor.
Bu pratik yöntemle hem tavalar daha kolay temizleniyor hem de mutfakta gereksiz zahmet tarihe karışıyor.
