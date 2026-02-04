  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni arayış başlayacak! Çünkü Beşiktaş'a red cevabı geldi! Üstelik 6 milyon euro'ya rağmen... Türkiye'nin Suudi Arabistan hamlesi ülkeyi salladı: Yeni arayışa çıkmalıyız Vatandaşlık maaşının detayları açıklandı Uzman isim uyardı: KOAH’ta en büyük risk sigara! En büyük risk ortada... Şaşırtan ayrıntılar... Brokoliden 5 kat faydalı: Demir deposu yeşil süper güç sofrada Amerikalılar ASELSAN gelişmesini duyurdu: Gözünü oraya dikti Korkunç rakamları paylaştılar: İşte Türkiye'deki kanserli sayısı Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve... Çöp nihayet temizlendi! Müthiş flaş gelişmeyi duyurdular! Artık yok!... Türk F-16’ları o ülkeye gidip akıllarını aldı, ses ABD’den geldi: Bu, İsrail’e uyarı sinyali
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Yemek sonrası tavaları temizlemek çoğu zaman zahmetli ve yorucu oluyor ama artık sadece iki dakikalık yöntemle bütün her şey düzeliyor...

#1
Foto - Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Sosyal medyada ev temizliğiyle ilgili ipuçlarını paylaşan kullanıcılar, yalnızca iki dakika süren bu yöntemin hayatlarını kolaylaştırdığını söylüyor.

#2
Foto - Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Yöntemin adı "deglazing". Aslında yemek yaparken kullanılan bu teknik, temizlikte de oldukça işe yarıyor.

#3
Foto - Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Yapılması gereken çok basit: Yemek sonrası kirlenen tavaya biraz su ekleyip ocağa geri koymak ve birkaç dakika kaynamasını beklemek.

#4
Foto - Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Kaynayan su, tavanın dibine yapışan kalıntıları yumuşatıyor ve kendiliğinden çözülmesini sağlıyor. Böylece sert süngerlerle ovalamaya gerek kalmıyor.

#5
Foto - Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Özellikle et veya yumurta pişirdikten sonra oluşan inatçı kalıntılarda etkili olan bu yöntem, tavanın yüzeyine zarar verme riskini de ortadan kaldırıyor.

#6
Foto - Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve...

Bu pratik yöntemle hem tavalar daha kolay temizleniyor hem de mutfakta gereksiz zahmet tarihe karışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor. Üç adet F-16 Somali’nin başkentinde..
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Kutsal topraklardan dönen Filistinli Bessam el-Caafra, Batı Yaka’daki evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı..
'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Dünya

'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu aç..
İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!
Gündem

İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

Türkiye’de sokak köpeklerinin sayısının artması ve her yeri işgal ederek adeta insanları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getirmek için müca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23