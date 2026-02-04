Honour Magic 8 Pro satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
Honour'un üst düzey donanım özellikleri ve yapay zeka özellikleri ile donatılan
yeni amiral gemisi Magic 8 Pro, lansmana özel fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
Honor, 2026 yılı stratejisinin en önemli parçası olan amiral gemisi telefonu Magic 8 Pro'yu Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, yüksek performansı ve gelişmiş kamera yetenekleriyle öne çıkıyor.
LANSMANA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI Telefonun Türkiye satış fiyatı 84 bin 999 TL olarak belirlenirken, yapılan kampanya ile 28 Şubat tarihine kadar 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satın alınabilecek.
Cihazın kalbinde yer alan işlemciye, 7.100 mAh kapasiteli yeni nesil silikon karbon batarya eşlik ederek uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. Ön tarafta ise 120 Hz yenileme hızına ve 6000 nit tepe parlaklığa sahip 6,71 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran bulunuyor.
Magic 8 Pro, Windows ve Mac bilgisayarların yanı sıra iPhone ve Android cihazlar arasında kablosuz dosya paylaşımına olanak tanıyarak ekosistemler arası engelleri ortadan kaldırıyor.
HONOR MAGIC 8 PRO TÜM ÖZELLİKLER Ekran: 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Depolama: 12 GB ve 16 GB RAM, 512 GB ve 1 TB depolama Arka Kamera: 200MP Ultra Night Telefoto Kamera (f/2.6, 1/1.4', 3.7X optik zoom, OIS) 50MP Ultra Night Ana Kamera (f/1.6, 1/1.3', OIS, 2.4μm) 50MP Ultra Geniş Kamera (f/2.0, 122° geniş açı, 2.5cm HD makro) Ön Kamera: 50 MP Batarya: 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10) Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K/ kaynak: ensonhaber
