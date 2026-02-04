  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, Hollanda basınına sarı-kırmızılılara transfer sürecini anlattı.

#1
Foto - Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve...

Ara transfer döneminde Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Noa Lang, ESPN Hollanda televizyonuna transferine dair açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve...

Noa Lang'ın açıklamaları şöyle: -Aslında her şey ortada. Bunu nasıl daha normal bir şekilde ifade edebilirim? Teknik direktörle (Conte) anlaşamadım. Konuyu burada kapatalım. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum, ama bir gün her şey ortaya çıkacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe çok saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor.

#3
Foto - Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve...

-Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim.

#4
Foto - Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: Dürüst olmak gerekirse dedi ve...

-On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum. -Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti.

