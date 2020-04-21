Pide ne kadar sürede pişer? Tam kıvamında pide tarifi
Pide ne kadar sürede pişer? Güzel bir ramazan pidesi yapmanın ilk aşaması hamurun cıvık olmasından geçiyor. Diğer püf noktalarıda "Ramazan pidesi kaç saat pişer?","Ramazan pidesi ne kadar sürede pişer?","Ramazan pidesi kaç derecelik fırında pişirilir?","Ramazan pidesi kaç dakikada pişer?" sorularının yanıtında gizlidir. Ramazan pidesinin yapımı, tarifi ve malzemelerinin yanı sıra, pişirmeside oldukça önemlidir. İşte merak edilen ramazan pidesi tarifi ve ramazan pidesi pişirme detayları...
Ramazan pidesi aslında un, tuz, su ve mayayla yapılabilen, oldukça pratik bir ekmek. Pideyi pişirmeden önce "ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabını almak daha verimli sonuç verecektir. İşte bütü püf noktalar...
Malzemeler
- yarım yaş maya
- 2 su bardağı ılık su
- 4-4,5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- tuz
Üzeri için;
- Çörek otu
- Dilerseniz yumurta sarısı
Öncelikle ılık su içerisine mayayı koyup iyice karıştırın.
Unu derin bir yoğurma kabına alıp, bir oyuk açın. İçerisine maya ve su karışımını ilave edin.
Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. 1 saat kadar mayalanması için kenarda, üzeri kapalı bir şekilde bekletin.
Mayalanan hamuru, unlanmış tezgaha alın ve içerisindeki maya kabartısının gitmesi için bir süre yoğurun.
Fazla bastırmadan yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve elinizle şekil vermeye başlayın.
Klasik ramazan pidesinde olduğu gibi üzerine, tırnaklarınızı kullanarak, çentikler atın.
Üzerine çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında, alt-üst ayarda, orta sırada pişirin.
Fırından fırına göre değişiklik gösterse de 30 dakika içerisinde pideniz pişmiş olacaktır.