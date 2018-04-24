Pide fiyatlarına zam geldi
Ramazan pidesi bu yıl zamlı olarak sofralardaki yerini alacak. Geçen yıl kilogram fiyatı 6.60 olan ramazan pidesine yüzde 8’i geçmemek kaydıyla zam yapılacak. Pidenin kilosu 7.15 liradan satılacak.24 Nisan 2018 Salı 22:48
Hürriyet internet sitesinin haberine göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı “Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacak. Bu zamm yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi.
Pide fiyatlarının artışından sonra gözler ekmek fiyatlarına çevrildi. Sektöre yakın kaynaklar ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.
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