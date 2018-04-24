Pide fiyatlarına zam geldi

Hürriyet internet sitesinin haberine göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı “Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacak. Bu zamm yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi.

Pide fiyatlarının artışından sonra gözler ekmek fiyatlarına çevrildi. Sektöre yakın kaynaklar ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.