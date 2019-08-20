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Piazza’da yöresel pazar kuruluyor

Özenli sofraları süsleyecek, mutfakların lezzetini katlayacak yöresel ürünler, yemekler ve tatlılar Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde kurulacak olan “Yöresel Pazar”da Kahramanmaraşlıların beğenisine sunulacak.

20 Ağustos 2019 Salı 12:42
Piazza’da yöresel pazar kuruluyor

Özenli sofraları süsleyecek, mutfakların lezzetini katlayacak yöresel ürünler, yemekler ve tatlılar Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde kurulacak olan “Yöresel Pazar”da Kahramanmaraşlıların beğenisine sunulacak.


Kahramanmaraş Piazza’nın ziyaretçileri “Yöresel Pazar”da Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden, birbirinden farklı tatlara, hazırlanış ve sunum usüllerine sahip, yöresel lezzetleri ve dalından koparılmış yeni mahsülleri bir arada bulabilecek.


23 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında, kurulacak olan, yöresel ürünler pazarında Türkiye’nin lezzetleri tanıtılacak.


“Yöresel Pazar” etkinliğinde, peynirden pastırmaya, sucuktan tereyağına, baldan reçele, bakliyatlardan baharatlara çeşitli yöresel ürünü tatma ve satın alma fırsatını bulacak olan Kahramanmaraşlılar, lezzet şöleni yaşayacak.


Ziyaretçiler, görsel şölen sunacak olan etkinlikte, Kayseri’den Kars’a, Malatya’dan İzmir’e, Adana’ dan Trabzon’a kadar Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce çeşit lezzeti tanıma fırsatı bulacaklar.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:42
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