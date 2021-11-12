Pi sayısı nedir? Pi sayısı kaç?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan bir soru milyonları meraklandırdı. Pek çok kişi Pi sayısının ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Pi sayısı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yöneltilen bir soru merak konusu oldu.

Pi sayısı nedir?

A) Üçgenin tabanının yüksekliğine oranı

B) Dörtgenin alanının açıortayına oranı

C) Çemberin çevresinin çapına oranı

D) Küpün kenarının hacmine oranı

Sorunun doğru cevabı C şıkkı: Çemberin çevresinin çapına oranı.

Pi sayısı (π), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. İsmini, Yunanca περίμετρον (çevre) sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.

Pi sayısı kaç?

'Pi sayısı nedir?' sorusunun ardından pek çok kişi Pi sayısının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Pi sayısı 3,14'tür.