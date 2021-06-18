Pi cemiyeti nedir? Pi cemiyeti açılımı ne?

Pi cemiyeti yani nedir pişman insanlar cemiyeti? Pişman İnsanlar Cemiyeti; kimine göre sıradan, kimine göre sıra dışı ancak burada var olanlar için sadece herkesin toplandığı bir mahalle. Yayın hayatına 1 Aralık 2016’da başlayan radyo programının hikayesi, dergi ile bütünleşerek yeni bir yola çıkıyor. Her Perşembe 23.59’da Karma Türkiye müzik platformu üzerinden canlı yayınları sayesinde dinleyicileri ile buluşan Pişman İnsanlar Cemiyeti, canlı bağlantılar da yapmakta. Radyo canlı yayınına bağlanmak için picemiyeti iletişim numarası üzerinden canlı yayına bağlanılmakta. Pişman insanlar cemiyeti hangi radyo? Radyo Karma Türkiye'de Pişman İnsanlar Cemiyeti programını yapan kişi Reha Özcan'dır.