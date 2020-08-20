Philadelphia Fed İmalat Endeksi ağustosta beklenenden fazla düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ağustosta 17,2 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ağustos ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 7 puanlık azalışla 17,2'ye düştü.



Haziran ayında gösterdiği toparlanmanın ardından temmuz itibarıyla düşüşe geçen endekse ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 21 değerini alması yönündeydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında negatif bir seyir izleyen endeks, haziranda 27,5 seviyesine yükselerek toparlanma kaydetmiş, temmuz da ise 24,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni siparişler endeksi 4 puanlık azalışla 19'a gerilerken, sevkiyat endeksi 6 puan azalarak 9,4'e düştü İstihdam endeksi ise aynı dönemde 11 puan azalışla 9'a indi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.