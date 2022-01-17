Pfizer'in korona hapına bir Avrupa ülkesi onay verdi!

Koronavirüs salgınını bir yandan yeni varyantlarla ilerleyişini sürdürürken, tıp dünyası bu hastalığa karşı yürüttüğü bitirme hedefli çalışmalarını büyük bir kararlılıkla devam ettiriyor.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, hap formunda ürettiği Paxlovid adlı ilaç için Fransa'da araştırma ve üretme faaliyetlerine 5 yıl boyunca 520 milyon euro tutarında destek sunma kararı aldı.

Ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Hap biçiminde olan koronavirüs ilacıyla ilgili yapılan laboratuvar sonuçları, hastalığın önemli ölçüde bitirilmesine yönelik bulgular ortaya çıkardı. Buna göre, Paxlovid hapının, belirtilerin başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye yatma veya ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı tespit edildi.

AB'de kullanım için başvuru

Pfizer, koronavirüs tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı için geçen hafta onay başvurusu yaptı.

12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılan başvurunun AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı değerlendirmeye alındığı ve sonucunun birkaç hafta içinde duyurulabileceği aktarıldı.

Paxlovıd'i onaylayan ülkeler

Paxlovid'i ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore onayladı. Meksika ise kullanım onayı veren ilk Latin Amerika ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Meksika Federal Sağlık Riskleri Komisyonu Başkanı Alejandro Svarch Perez, "Bu tedavi yöntemi, Meksika’da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azaltmanın anahtarı olacak." dedi.

Hedef 120 milyon kutu üretim

Pfizer, bu ay sonunda Fransa'da kullanıma sunulması beklenen haptan yıl içinde 120 milyon kutuluk üretim yapmayı hedefliyor.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, hap üretimi konusunda Fransa'ya güvendiklerini dile getirerek, "Gerçekleştirilen reformlar ülkeyi çok rekabetçi hale getirdi. Ayrıca sağlık teknolojilerindeki bilgi birikimi, yüksek kaliteli bilim insanları ve nitelikli işçilerle Avrupa'nın en iyileri arasında." ifadelerini kullandı.