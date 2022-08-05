Pfizer'in ilaçları da işe yaramadı: Biden koronayı atlatamıyor!

ABD Başkanı Joe Biden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Pfizer firması tarafından geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid ile 5 günlük bir tedavi gördü.

Ancak tedavinin ardından yapılan analizler, herhangi bir semptom göstermemesine rağmen Biden’da enfeksiyonun tekrarladığını gösterdi.

Northeastern Üniversitesi Farmasötik Bilimler Bölümü Başkanı Mansur Amiji, beş günlük Paxlovid tedavisini tamamlayan kişilerin yaklaşık yüzde 10’unun tekrar pozitif çıktığını, ancak Biden gibi semptomlarının çok az veya hiç olmadığını vurguladı.

Northeastern Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı’nı yöneten Neil Maniar ise, “Bu nispeten nadir bir olay. Ancak görüyoruz” dedi.

Vakaların yeniden ortaya çıkması, bazı bilim insanlarını Paxlovid ile daha uzun bir tedaviye ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya yöneltti.

Maniar, “Beş günlük dozun yeterli olup olmadığı konusunda bazı sorular var. Çünkü beş günün sonunda yapılan testlerde enfeksiyonun devam etmesi, kişide tedaviden sonra bile bulaşıcı kalmasına neden olacak kadar viral yük kaldığı anlamına gelir” yorumunda bulundu.

İki kez aşı olan 79 yaşındaki Biden, hiçbir semptomu olmadığını, ancak çevresindeki herkesin güvenliği için kendini tecrit edeceğini açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, 65 yaş ve üzeri kişiler de dahil olmak üzere yüksek risk taşıyan bireylerde, ölümleri önlemek için hafif ila orta dereceli koronavirüs vakalarında Paxlovid kullanılması öneriliyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHA), 3 milyondan fazla kişinin Paxlovid ile tedavi edildiğini bildirdi.

Amiji, Paxlovid tedavisinin virüsün vücutta replikasyonunu durdurarak çalıştığını bildirdi ve Omicron vakalarında, virüsün kendisini daha çok burun ve boğaz gibi üst solunum yollarıyla sınırlıyor gibi göründüğünü ekledi.

Amiji, “Bu iyi bir haber, çünkü viral parçacıkların akciğerlerin derinliklerine inme olasılığı daha düşük, ancak bu burunda daha yoğun bir viral yük olabileceği anlamına geliyor” dedi.

Net bir negatif test almanın yedi ila sekiz gün süreceğine dikkat çeken Amiji, kendisi koronavirüse yakalandığında beş gün sonra semptomlarından kurtulduğunu, ancak sekiz gün sonra yapılan antijen testinin negatif çıktığını söyledi.

Amiji, Biden’ın kendisini izole etmesinin ve El Kaide lideri Eymen Zevahiri’nin ölümünü Beyaz Saray balkonundan duyurmasının, iyi bir halk sağlığı protokolü izlediği anlamına geldiğini söyledi.