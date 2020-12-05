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Sağlık Pfizer'den ilginç aşı açıklaması: Bu konuda emin değiliz
Sağlık

Pfizer'den ilginç aşı açıklaması: Bu konuda emin değiliz

Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden 'emin olmadığını' belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:03:00 -
Pfizer'den ilginç aşı açıklaması: Bu konuda emin değiliz

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD’li Pfizer şirketinin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bourla, ABD medyasına verdiği röportaj sırasında "Aşıyla korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına bulaştırabilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya “Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz” cevabını verdi.

Kasım ayında Pfizer, aşı adayının koronavirüsü önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısından moral bozucu bir haber gelmişti. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması sebebi ile, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü bildirilmişti.

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Yorumlar

doğrucu davur

hangi şirket eminim derse yalan söyler. koruyup korumadığını zaman gösterecek.
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Ulvi

Bizdeki iflah olmaz AŞI ŞAKŞAKÇILARI duyuyormu acaba?İnsanları Aşıya karşı diye vatanından sürmeye kalkan sözde demokratlara tam kapak bir haber.
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