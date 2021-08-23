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Dünya

Pfizer/BioNTech aşısı için karar çıktı

Amerika Birleşik Devletleri İlaç ve Gıda Dairesi, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısına tam onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 17:27:00 - 2021-08-23 18:36:11
Pfizer/BioNTech aşısı için karar çıktı

The Washington Post'ta yer alan habere göre ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech firmaları tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısına tam onay verdi.

Bununla birlikte, FDA’dan aşıya tam onay sonrası daha çok insanın aşılanma konusunda ikna olacağı ve aşı zorunluluğu uygulamalarının daha kolay devreye gireceği tahmin ediliyor.

FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

FDA'nın Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ayrıca ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından 'acil kullanım onayı' verilmişti.

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Yorumlar

Vatandaş rıza

Tüh! Sn A. Dilipakta miting yapmayı planlıyordu.Bu haber iyi olmadı.
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