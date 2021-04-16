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Sağlık Pfizer 'üçüncü doza ihtiyaç var' diyor
Sağlık

Pfizer 'üçüncü doza ihtiyaç var' diyor

ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşısını olanların en geç 12 ay içinde 3. bir doz yaptırması gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 05:55:00 -
Pfizer 'üçüncü doza ihtiyaç var' diyor

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

3'üncü doz gerekecek

Bourla, şirketin geliştirdiği aşının üçüncü dozuna da ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

Üçüncü doz testleri yapılıyor

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.

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Yorumlar

Metin Uyulan

Üç değil on üç doz yapstırsanız bir faydasını göremediniz . Kanser hastaların anti korlarını güçlendirmek için geliştirilmeye çalışan bir şeyin aniden acil durum izini ile Zatürreye karşı kulanmak kimin aklına gelmişse Cin gibi birisiymiş bu arada karı koca dolar milyaderi olmuşlar ama bu göz varya hiç doymuyor.
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