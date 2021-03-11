  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Pfizer rekor aşı üretimine imza atmaya hazırlanıyor
Sağlık

Pfizer rekor aşı üretimine imza atmaya hazırlanıyor

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin milyarlarca doz koronavirüs aşısı üretebileceklerinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 05:11:00 -
Pfizer rekor aşı üretimine imza atmaya hazırlanıyor

COVID-19 aşısı tedarik sorunu tüm dünyada sıkıntı yaratırken, Biontech ve Pfizer rekor aşı üretimine imza atmaya hazırlanıyor. Haberi birinci ağızdan Biontech’in kurucu ortağı Uğur Şahin verdi.

Şahin Bloomberg'e verdiği bir röportajda BioNTech ve ortağı Pfizer’ın gelecek yıl 3 milyar doz COVID-19 aşısı üretebilecek kapasiteye ulaşabileceğini söyledi.

Şahin “Talebe bağlı olarak prensipte üretim kapasitesini daha fazla artırabiliriz” dedi.

"Şimdiye kadar 1,3 milyar doz sipariş aldık"

Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla aşıya olan ihtiyaç giderek artıyor.

Şahin, “Şimdiye kadar anlaşmalar dahilinde 1,3 milyar doz sipariş aldık. Devlet kurumlarıyla fazladan yüzbinlerce aşı dozu seçeneği için görüşme halindeyiz” dedi.

Şahin Avrupa ve ABD’de aşıya ihtiyaç duyan herkesin yaz sonuna kadar aşısına ulaşabileceği konusunda net konuştu.

Uğur Şahin 2022’ye kadar tüm dünyayı aşılayacak kadar aşıya sahip olabilmeyi umduğunu da belirtti.

Aşı fiyatları da artacak

BioNTech hisseleri haberle birlikte artışa geçerken, Pfizer bu yıl COVID-19 aşısından 15 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi bekliyor.

Aşı fiyatlarında da önemli ölçüde artış beklendiği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!
Dünya

Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!

Müslüman ülkelerle "normalleşme" kararı alan terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın BAE'ye gidecek.
‘Türk siyasi tarihinde ilk olacak’ diyerek duyurdu! Erdoğan'dan tarihi MHP önerisi
Siyaset

‘Türk siyasi tarihinde ilk olacak’ diyerek duyurdu! Erdoğan'dan tarihi MHP önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta yapılacak olan MHP Kongresi'ne katılım göstereceği öne sürüldü. Gelişmeyi gazeteci Dicle Ca..
Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!
Dünya

Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihte ilk kez ülkeyi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Türkiye topraklarını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay