COVID-19 aşısı tedarik sorunu tüm dünyada sıkıntı yaratırken, Biontech ve Pfizer rekor aşı üretimine imza atmaya hazırlanıyor. Haberi birinci ağızdan Biontech’in kurucu ortağı Uğur Şahin verdi.

Şahin Bloomberg'e verdiği bir röportajda BioNTech ve ortağı Pfizer’ın gelecek yıl 3 milyar doz COVID-19 aşısı üretebilecek kapasiteye ulaşabileceğini söyledi.

Şahin “Talebe bağlı olarak prensipte üretim kapasitesini daha fazla artırabiliriz” dedi.

"Şimdiye kadar 1,3 milyar doz sipariş aldık"

Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla aşıya olan ihtiyaç giderek artıyor.

Şahin, “Şimdiye kadar anlaşmalar dahilinde 1,3 milyar doz sipariş aldık. Devlet kurumlarıyla fazladan yüzbinlerce aşı dozu seçeneği için görüşme halindeyiz” dedi.

Şahin Avrupa ve ABD’de aşıya ihtiyaç duyan herkesin yaz sonuna kadar aşısına ulaşabileceği konusunda net konuştu.

Uğur Şahin 2022’ye kadar tüm dünyayı aşılayacak kadar aşıya sahip olabilmeyi umduğunu da belirtti.

Aşı fiyatları da artacak

BioNTech hisseleri haberle birlikte artışa geçerken, Pfizer bu yıl COVID-19 aşısından 15 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi bekliyor.

Aşı fiyatlarında da önemli ölçüde artış beklendiği belirtiliyor.