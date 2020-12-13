Pfizer, ABD'ye doğru yola çıkıyor
Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını duyurdu.
Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.
Pfizer'dan yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan aşının yarın sabah Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıkacağı bildirildi.
Açıklamada, aşı dağıtımının daha sonraki aşamaları hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.