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Sağlık Pfizer, ABD'ye doğru yola çıkıyor
Sağlık

Pfizer, ABD'ye doğru yola çıkıyor

Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:58:00 -
Pfizer, ABD'ye doğru yola çıkıyor

Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan aşının yarın sabah Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, aşı dağıtımının daha sonraki aşamaları hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

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