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Korona Virüs Pfizer ABD'ye 100 milyon doz daha aşı sağlayacak
Korona Virüs

Pfizer ABD'ye 100 milyon doz daha aşı sağlayacak

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile koronavirüs aşısından 100 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:48:00 -
Pfizer ABD'ye 100 milyon doz daha aşı sağlayacak

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile koronavirüs aşısından ek 100 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma yaptı.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, ABD ile daha önce yapılan anlaşma kapsamında 100 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha sağlanacağı duyuruldu. Hükümetin 100 milyon ek doz için yaklaşık 2 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Şirketin 70 milyon dozu 30 Haziran'a kadar, geri kalanını ise 31 Temmuz'a kadar ABD'ye teslim edeceği aktarıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar yaptığı açıklamada, "Bu yeni satın alma işlemi halka, bunu isteyen her Amerikalıyı Haziran 2021'e kadar aşılamak için yeterli kaynağa sahip olacağımız konusunda daha da fazla güven verebilir" dedi.

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