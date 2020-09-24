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Spor PFDK'den Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Spor

PFDK'den Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:39:36 -
PFDK'den Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor mücadelesinin ardından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Trabzonspor'a da aynı müsabakada resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, Kasımpaşa futbolcusu Anıl Koç'a, Çaykur Rizespor maçındaki ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladığı bildirildi.

Galatasaray'a, maske takma zorunluluğuna aykırılık nedeniyle 24 bin lira para cezası veren kurulun, Yukatel Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Ozan Katrancı ile Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'a, Trabzonspor maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri sebebiyle 30'ar gün hak mahrumiyeti ile 35'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

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