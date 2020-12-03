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Spor PFDK'den 4 Süper Lig ekibine para cezası
Spor

PFDK'den 4 Süper Lig ekibine para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:18:12 -
PFDK'den 4 Süper Lig ekibine para cezası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajlarının zamanında tamamlanamamasından dolayı 150 bin lira, Fenerbahçe'ye ise yine aynı karşılaşmada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin ve kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor'a Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin lira ceza verilirken, Galatasaray maçında protokol tribününe belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık yapan Çaykur Rizespor'a 24 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Açıklamada çeşitli sebeplerden dolayı, Yukatel Denizlispor yönetim kurulu üyesi Uğur Bağbaşlıoğlu'na 35 bin lira ve 75 gün hak mahrumiyeti, Çaykur Rizespor'da sportif direktör Yılmaz Bal'a 2 resmi müsabakada soyuna odasına ve yedek kulübesini giriş yasağı ve 26 bin lira ceza verildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor oyuncusu Selim Ay'a da maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan çeşitli sebeplerden dolayı TFF 1. Lig'den Giresunspor ve Menemenspor'a 5 bin 250 lira, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'a 12 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.




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