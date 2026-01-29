Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı

Bir katılımcının, sürekli İmam Hatip okullarına destek vermesine rağmen kendi çocuklarının yabancı okulda okuduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine Erdoğan, sosyal medyadaki bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

En büyük oğlunun İmam Hatip öğrencisi olduğunu, ortanca oğlunun da 7. sınıfta İmam Hatip'e geçtiğini belirten Erdoğan, küçük kızının da ileride İmam Hatipli olmasını istediğini vurguladı.

Sadece İmam Hatiplerle değil, YETEV ve İlim Yayma Vakfı aracılığıyla her okuldan başarılı öğrenciye burs vererek tüm vatan evlatlarına sahip çıktıklarını söyleyen Bilal Erdoğan, eğitimdeki çeşitliliğin önemine dikkat çekti.

Ayrıca eşiyle birlikte kurdukları anaokulunda uyguladıkları "Montessori" sisteminin fıtrata ve İslami değerlere uygunluğunu keşfederek bu alanda da öncü bir adım attıklarını kaydetti.