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Spor PFDK’dan o kulübe ceza!
Spor

PFDK’dan o kulübe ceza!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:41:00 - 2024-09-13 16:46:55
PFDK’dan o kulübe ceza!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Bursaspor ile karşılaşan Düzcespor para ve ihtar cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Düzce Cam Düzcespor Kulübünün, 7 Eylül 2024 tarihinde oynanan Düzce Cam Düzcespor - Bursaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Düzce Cam Düzcespor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 31 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına" denildi.

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