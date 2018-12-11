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PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de zorlu bir süreç geçiren Fenrbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

11 Aralık 2018 Salı 17:36
PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:36
  1. Fenerbahçe
  2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

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