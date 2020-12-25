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Spor PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı
Spor

PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:50:18 -
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.



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