PFDK kararını duyurdu! 2 maç ceza kesildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Emre Kılınç’a, Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Konyaspor maçında forma giyemeyen Emre, sarı kırmızılı takımın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada da yer alamayacak.

Kurul ayrıca, Yeni Malatyasporlu Karim Hafes’i de rakibine yönelik şiddetli hareketi sebebi ile3 maçla cezalandırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şu şekilde:

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'in, 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 02.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR-GAZİANTEP F.K. A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi MAHMUT RECEVİK'in, hakareti nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü EMİR ŞİRANLI'nın, müsabaka bittikten sonra akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü EMİR ŞİRANLI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA KEÇELİ'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK yardımcı antrenörü EKREM HAYYAM DAĞ'ın, 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi ADEM YILMAZ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN HAKAN AYDIN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 18.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü tercümanı SÜLEYMAN ÖZÇAKIR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü kaleci antrenörü TOLGA SAYIN'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ile 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 03.01.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”