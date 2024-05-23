PFDK kararını açıkladı! Ali Koç ile Fenerbahçeli futbolculara ceza yağdı
PFDK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kararını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbolcularına ceza yağdı.
Fenerbahçe'nin çıkarttığı olaylara ilişkin kararını açıklayan PFDK, Ali Koç'A 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 Bin TL para cezası verdi.
PFDK tarafından açıklanan diğer kararlar şöyle:
Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 Bin TL para cezası
İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası
Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası
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Ertuğrul Karanlık: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası
Emre Kartal: 1 yıl hak mahrumiyeti, 100 Bin TL para cezası
Jayden Oosterwolde: 1 maç men, 39 Bin TL para cezası
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