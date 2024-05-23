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Spor PFDK kararını açıkladı! Ali Koç ile Fenerbahçeli futbolculara ceza yağdı
Spor

PFDK kararını açıkladı! Ali Koç ile Fenerbahçeli futbolculara ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 22:58:00 -
PFDK kararını açıkladı! Ali Koç ile Fenerbahçeli futbolculara ceza yağdı

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kararını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbolcularına ceza yağdı.

Fenerbahçe'nin çıkarttığı olaylara ilişkin kararını açıklayan PFDK, Ali Koç'A 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 Bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından açıklanan diğer kararlar şöyle:

Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 Bin TL para cezası

İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası

Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası
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