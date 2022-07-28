PFDK başkan vekili Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK), başkan vekilliği seçimi yapıldı. Peki PFDK başkanvekili kim oldu? PFDK başkan vekili Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK), başkan vekilliği ve raportörlük görevlendirmeleri yapıldı. Asıl üyeler arasında yapılan seçimle başkan vekilliği görevine Prof. Dr. Yusuf Yaşar'ın, raportörlük görevine ise Dr. Nihal Ural'ın seçildiği aktarıldı.
Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?
Eğitim Bilgileri
Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), Türkiye 1998 - 2005
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), Türkiye 1994 - 1997
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1984 - 1989
Yabancı Diller
İngilizce, B2 Orta Üstü
Yaptığı Tezler
Doktora, Türk Ceza Kanunun'da uyuşturucu madde ticareti suçları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), 2005
Yüksek Lisans, Milletvekili sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), 1997
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Akademik Unvanlar / Görevler
Prof.Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2015 - 2021
Dr.Öğr.Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2009 - 2015
Verdiği Dersler
Ceza Genel Hukuku II, Lisans, 2016 - 2017
-Ceza Genel Hukuku I , Lisans, 2016 - 2017
Ceza Usul Hukuku I, Lisans, 2016 - 2017
Yönetilen Tezler
YAŞAR Y., Türk infaz hukukunda koşullu salıverilme ve koşullu salıverilmede süreler, Yüksek Lisans, L.İnce(Öğrenci), 2019
YAŞAR Y., Türk ceza hukukunda cezalar, cezaların hesaplanması ve infazı, Yüksek Lisans, Ş.Yılmaz(Öğrenci), 2019
YAŞAR Y., Türk ceza kanununda bı̇r yaptırım türü olarak hapı̇s cezası ve tarı̇hsel gelı̇şı̇mı̇, Yüksek Lisans, Z.Araboğa(Öğrenci), 2019
YAŞAR Y., Eşe karşı cinsel saldırı suçu, Yüksek Lisans, E.Ardıç(Öğrenci), 2019
YAŞAR Y., Anayasa mahkemesi’ne bireysel başvuru kararları ışığında tutuklama, Yüksek Lisans, S.Öztürk(Öğrenci), 2019
YAŞAR Y., Ceza hukukunda ilgilinin rızası, Doktora, A.Merve(Öğrenci), 2018
YAŞAR Y., Ceza hukukunda taksire dayalı sorumluluk, Doktora, N.Melek(Öğrenci), 2018
YAŞAR Y., Türk Ceza Hukukunda iştirakin bir türü olarak dolaylı faillik, Doktora, Z.Yılmaz(Öğrenci), 2018
YAŞAR Y., 5237 s. Türk Ceza Kanunu’na göre intihara yönlendirme suçu, Yüksek Lisans, S.Burçak(Öğrenci), 2015
YAŞAR Y., Vergi mükellefinin susma hakkına yönelik ihlaller bakımından anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı, Yüksek Lisans, Z.Nihan(Öğrenci), 2014