  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi PFDK başkan vekili Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?
Biyografi

PFDK başkan vekili Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK), başkan vekilliği seçimi yapıldı. Peki PFDK başkanvekili kim oldu? PFDK başkan vekili Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-07-28 20:05:00 - 2022-07-28 20:05:43
PFDK başkan vekili Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK), başkan vekilliği ve raportörlük görevlendirmeleri yapıldı. Asıl üyeler arasında yapılan seçimle başkan vekilliği görevine Prof. Dr. Yusuf Yaşar'ın, raportörlük görevine ise Dr. Nihal Ural'ın seçildiği aktarıldı.

Prof. Dr. Yusuf Yaşar kimdir?

Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), Türkiye 1998 - 2005 

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), Türkiye 1994 - 1997 

Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1984 - 1989  

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü 

Yaptığı Tezler

Doktora, Türk Ceza Kanunun'da uyuşturucu madde ticareti suçları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), 2005 

Yüksek Lisans, Milletvekili sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl), 1997 

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2009 - Devam Ediyor 

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2015 - 2021 

Dr.Öğr.Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 2009 - 2015 

Verdiği Dersler

Ceza Genel Hukuku II, Lisans, 2016 - 2017 

-Ceza Genel Hukuku I , Lisans, 2016 - 2017 

Ceza Usul Hukuku I, Lisans, 2016 - 2017 

Yönetilen Tezler

YAŞAR Y., Türk infaz hukukunda koşullu salıverilme ve koşullu salıverilmede süreler, Yüksek Lisans, L.İnce(Öğrenci), 2019 

YAŞAR Y., Türk ceza hukukunda cezalar, cezaların hesaplanması ve infazı, Yüksek Lisans, Ş.Yılmaz(Öğrenci), 2019 

YAŞAR Y., Türk ceza kanununda bı̇r yaptırım türü olarak hapı̇s cezası ve tarı̇hsel gelı̇şı̇mı̇, Yüksek Lisans, Z.Araboğa(Öğrenci), 2019 

YAŞAR Y., Eşe karşı cinsel saldırı suçu, Yüksek Lisans, E.Ardıç(Öğrenci), 2019 

YAŞAR Y., Anayasa mahkemesi’ne bireysel başvuru kararları ışığında tutuklama, Yüksek Lisans, S.Öztürk(Öğrenci), 2019 

YAŞAR Y., Ceza hukukunda ilgilinin rızası, Doktora, A.Merve(Öğrenci), 2018 

YAŞAR Y., Ceza hukukunda taksire dayalı sorumluluk, Doktora, N.Melek(Öğrenci), 2018 

YAŞAR Y., Türk Ceza Hukukunda iştirakin bir türü olarak dolaylı faillik, Doktora, Z.Yılmaz(Öğrenci), 2018 

YAŞAR Y., 5237 s. Türk Ceza Kanunu’na göre intihara yönlendirme suçu, Yüksek Lisans, S.Burçak(Öğrenci), 2015 

YAŞAR Y., Vergi mükellefinin susma hakkına yönelik ihlaller bakımından anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı, Yüksek Lisans, Z.Nihan(Öğrenci), 2014 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23