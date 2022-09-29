PFDK Amedspor kararını açıkladı! "Kürdistan" tezahüratının cezası bu kadar mı?

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Bursaspor-Amedspor maçında futbolla ilgisi olmayan anlar yaşandı.

Yeşil beyazlı ekip maç öncesinde ısınırken sahaya yabancı cisimlerin atılması ile başlayan gerginlik, ilerleyen dakikalarda da devam etti.

"Kürdistan" sloganları atıldı!

Amedspor'un tribünlerinde taraftar görünümlü teröristler dakikalarca "Kürdistan" sloganları attı.

Cezası bu mu?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan maça ilişkin cezasını açıkladı. Amedspor-Bursaspor maçından dolayı Amedspor’a kendi sahasında seyircisiz oynama ve para cezası verdi. PFDK ayrıca kulüp yöneticilerine ihtar cezası da verdi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada Amedspor’a verilen cezalar şöyle sıralandı:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 resmî müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, TFF’nin izni olmaksızın müsabakadan canlı yayın yapılması nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü idarecisi Ömer Elaldı’nın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına.