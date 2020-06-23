PFDK, Ali Koç'a ceza vermedi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ceza vermedi.
TFF'den yapılan açıklamada PFDK'nin, kulübün televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle kurula sevk edilen Ali Koç için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.
Açıklamada kulübün televizyon kanalındaki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe'ye de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.