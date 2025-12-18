  • İSTANBUL
PFDK açıkladı! Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin cezası belli oldu
Spor

PFDK açıkladı! Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin cezası belli oldu

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
PFDK açıkladı! Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin cezası belli oldu

PFDK, Beşiktaş'ta forma giyen Fildişi Sahili asıllı Malili futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleştirilen ihlalleri görüşerek karara bağladı.

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 2 milyon 700 bin lira, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç'a ise aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş'a ayrıca iki farklı ihlalden toplamda 283 bin lira para cezası kesildi.

 

Diğer kulüplere cezalar

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe daha para cezası verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 700 bin lira, Kocaelispor'a 640 bin lira, Trabzonspor iki farklı ihlalden toplamda 440 bin lira, Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK, Göztepe 220'şer bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyasporlu bazı taraftarların bir sonraki iç saha, Galatasaray ve Kocaelisporlu bazı taraftarların ise bir sonraki deplasman müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

 

1. Lig için cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'den 5 kulübe para cezası uyguladı.

Disiplin Kurulu, farklı ihlallerden dolayı SMS Grup Sarıyer'e 310 bin, İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 200 bin, Amed Sportif Faaliyetler ve Adana Demirspor'a 110'ar bin, Atko Grup Pendikspor'a ise 80 bin lira para cezası verdi.

Erzurumspor FK Kaleci Antrenörü Ziya Akçeken'e 1 maç men ve 40 bin lira para cezası kesildi.

x

